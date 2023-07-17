أمير قطر يبحث مع الرئيس الجزائري قضايا إقليمية ودولية

عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري في الدوحة، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

كما جرى خلال الجلسة مناقشة عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مباحثات حول قطاعات الغاز والنفط والمجالات الصناعية الأخرى.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي وصل إلى الدوحة يوم السبت في زيارة عمل تستغرق يومين.

وهذه الزيارة هي الثالثة التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى العاصمة القطرية الدوحة منذ تسلّمه السلطة في آخر عام 2019.

المصدر : الجزيرة