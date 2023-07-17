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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
تصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية عام 2023
17 يوليو 2023 . الساعة: 10:58 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/286781
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