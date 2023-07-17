الاحتلال يصدر حكماً بالسجن لعام وغرامة مالية على طالب بجامعة الخليل

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية حكماً على منسق الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، الأسير عبدالله مشهور الرجبي بالسجن الفعلي لمدة 12 شهراً، وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل.

واعتقلت قوات الاحتلال الرجبي (25 عاما)، في 12 مارس الماضي بعد اقتحام سكنه الجامعي وتفتيشه والعبث بمحتوياته والاعتداء عليه.

وجاء اعتقال الرجبي بالتزامن مع ملاحقته من قبل أجهزة أمن السلطة في الخليل على خلفية نشاطه داخل الحرم الجامعي، في إطار الكتلة الإسلامية.

واعتقل منسق الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل بعد عدة أيامٍ من خوضها لانتخابات مجلس طلبة الجامعة، في تحدٍ لتهديدات الاحتلال والسلطة وإصرارها على الوجود الطلابي والعمل النقابي.

يشار إلى أن الطالب عبد الله الرجبي معتقل سياسي سابق لعدة مرات في سجون السلطة، أسير محرر تعرض لاستدعاءات وملاحقات متواصلة حالت دون اكماله لمسيرته الأكاديمية وتأخر تخرجه.

وتغيب سجون الاحتلال العشرات من طلبة الجامعات في الضفة الغربية، وخاصة من أبناء الكتلة الإسلامية على خلفية نشاطهم الطلابي ومواقفهم السياسية.

كذلك تشن أجهزة السلطة حملة اعتقالات وملاحقات متواصلة بحق أبناء الكتلة الإسلامية، وطالت عدداً من الطلبة الذين زج بهم في سجون الأجهزة الأمنية تحت التعذيب والتنكيل.