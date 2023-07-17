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العد التنازلي لنتائج الثانوية العامة فلسطين توجيهي 2023.. استعدادات الداخلية

الرسالة نت - غزة

العد التنازلي لنتائج الثانوية العامة فلسطين توجيهي 2023، استعدادات وزارة الداخلية لإعلان نتائج الثانوية العامة، قال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إنّ إعلان نتائج الثانوية العامة بمثابة عرس وطني يهم كل بيت، ونبذل جهودنا لأن يكون يوم إعلان النتائج يوم للفرح والسعادة، وألا يحدث به أي منغصات تعكر أجواء الفرح.

وأضاف البزم في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "نجحنا على مدار الأعوام الثلاث الأخيرة بأن نتخلص من ظاهرة إطلاق النار احتفالاً بإعلان النتائج، ونواصل جهودنا لنحافظ على هذا الإنجاز خلال العام الحالي".

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وتابع: "المباحث العامة بالشرطة تواصل القيام بجهودها في متابعة منع تصنيع المفرقعات الخطرة، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يقوم بتصنيعها، أو ترويجها".

وأشار البزم، إلى أنّ الشرطة ستكثف انتشارها الميداني في محافظات قطاع غزة كافة يوم إعلان النتائج (الخميس المقبل)، للمحافظة على الأجواء الآمنة بالاحتفال والابتهاج للمواطنين، ومتابعة أي مخالفات قد تحدث، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

رسمياً موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين توجيهي 2023

وتمنى البزم التوفيق والنجاح لطلبة الثانوية العامة، وأن تغمرهم السعادة وذويهم.

والجدير بالذكر أن نحو 87 ألف طالب وطالبة من القدس والضفة وقطاع غزة، تقدموا في السابع من حزيران/يونيو الماضي لامتحانات الثانوية العامة توجيهي 2023.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/286803

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