الدولار ينخفض لأدنى مستوياته منذ 15 شهرًا

انخفض سعر الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الإثنين الى أدنى مستوياته خلال الـ 15 شهرًا، مقابل سلة العملات الأجنبية الأخرى.

وكان الدولار قد سجل أكبر تراجع أسبوعي له هذا العام، وسط ترقب المتعاملين بيانات اقتصادية وقرارات سياسية نقدية.

وتراجع سعر الدولار مقابل الين بنسبة 0.27% ليصل إلى 138.38 ين، بعد أن لامس أدنى مستوياته أمام العملة اليابانية خلال شهرين، يوم الجمعة الماضي.

في المقابل، ارتفع الدولار مقابل الشيكل بنسبة 0.62% وبلغ الدولار الواحد 3.6312 شواكل، الأمر الذي يدل على انخفاض في قيمة الشيكل.

وغذت بيانات التضخم الأمريكية، الأسبوع الماضي، رهانات المستثمرين على اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

وسجل مؤشر الدولار أكبر انخفاض أسبوعي منذ تشرين ثاني/ نوفمبر 2022، عندما تراجع 2.25% في أسبوع. وهبط مؤشر الدولار 0.13% إلى 99.831.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.34% في أحدث تعاملات إلى 0.6815 دولار، من ذروة بلغت 0.6895 دولار الأسبوع الماضي، كما هبط الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.6345 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر يوم الجمعة الماضي، وبلغ 0.6412.

وواصلت الكرونة السويدية والكرونة النرويجية الصعود بعد الارتفاع بأكثر من 5% مقابل الدولار الأسبوع الماضي. وارتفعت الكرونة السويدية 0.65% إلى 10.1860 للدولار وزادت الكرونة النرويجية 0.4% إلى 10.0180 للدولار.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3094 دولار عند ما يقل قليلا عن ذروة 15 شهرا التي سجلها الأسبوع الماضي.