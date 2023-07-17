إصابة 5 مستوطنين رشقاً بالحجارة شرق قلقيلية

أصيب 5 مستوطنين، مساء اليوم الإثنين، بجراح متفاوتة جراء تعرض مركباتهم للرشق بالحجارة من قبل شبان فلسطينيين على الطريق الاستيطاني قرب بلدة عزون، شرقي مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه جرى نقل مستوطنة إسرائيلية إلى مستشفى "مائير" لتلقي العلاج بعد إصابتها بالحجارة قرب مدينة قلقيلية.

وأشارت المصادر المحلية، إلى أن شبانًا فلسطينيون هاجموا بالحجارة مركبات المستوطنين على "شارع 55" بالقرب من بلدة عزون، إلى الشرق من قلقيلية.

وأوضحت المصادر أن رشق المركبات الإسرائيلية بالحجارة أسفر عن 5 إصابات بصفوف المستوطنين إلى جانب تضرر مركبات المستوطنين.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وسُجلت 10 أعمال للمقاومة، أدت إلى وقوع 3 إصابات في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 3 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء مفرقعات نارية، وتصدي لاعتداءات المستوطنين، ومواجهات في 4 نقاط متفرقة بالضفة الغربية.