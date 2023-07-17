بالصور || وفد من لجنة المتابعة وقيادت الداخل يزورون مخيم جنين

نظم وفد من لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، وقيادات الداخل الفلسطيني المحتل مساء اليوم الإثنين، زيارة لمخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأوضحت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي زيارة قيادة الداخل المحتل برئاسة الشيخ رائد صلاح، للبيوت المتضررة في مخيم جنين، كذلك ولقبور الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي "الأضخم" على جنين.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً عسكرياً برياً وجوياً على مخيم جنين فجر الثالث من يوليو/ تموز الجاري واستمر يومين، إذ وصف هذا العدوان بـ"الأضخم" منذ عام 2002.

وارتقى جراء العدوان 12 فلسطينيًا في جنين بينهم 4 أطفال (دون سن الـ 18) وأُصيب 123 آخرون بينهم 22 بحالة خطيرة، بالإضافة لتدمير البنية التحتية والمباني والطرقات وشبكات المياه والاتصال.

وأثار العدوان البري والجوي على جنين غضب واستنكار عددًا من الدول العربية والدولية ومنظمات وشخصيات أممية، وسط مطالبات بوقف فوري لهجمات واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.