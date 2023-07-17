السلطة تقّر وتعترف باعتقال المقاومين في الضفة

اعترف محافظ السلطة في جنين أكرم الرجوب، اعتقال اجهزته الأمنية لمقاومين في الضفة المحتلة.

وقال الرجوب في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إنّ الاعتقالات جرت على خلفية الاعتداء على مركز شرطة بلدة جبع وإحراق جزء كبير منه إضافة لمركبة شرطة وتهديد أفراد المركز مستغلين انشغال الحالة العامة بما تعرضت له جنين ومخيمها في فجر اليوم الذي أحرق فيه المركز بتاريخ الثالث من الشهر الجاري.

وأشار إلى أنه بعد توقف العدوان باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها للوصول للمحرضين والمعتدين على المركز وقامت باعتقال عدد منهم بدون أي اعتبارات لأي دوافع سياسية وانتماءات تنظيمية، مشيرًا إلى أن من بينهم عناصر من الجهاد وحماس وأول معتقل متورط كان من حركة فتح.

وقال: أهالي جبع الكرام المناضلين يعرفون ذلك جيدًا، فلا مجال للمراوغة والمجاملة على حساب النظام والقانون.

وأكد الرجوب، أن المؤسسة الأمنية عندما تعتقل أي مواطن فلسطيني مهما كان جرمه أو انتمائه فهي تنفذ واجباتها بكل مهنية ومسؤولية وتحتكم للقانون الذي يكفل لكل مواطن حق التقاضي والدفع عن نفسه. كما قال.