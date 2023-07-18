الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
تصاعد الاعتقالات بالضفة في النصف الأول عام 2023
18 يوليو 2023 . الساعة: 09:40 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/286838
متعلقات
تعرف على موعد النصف من شوال 2023.. متى النصف من شوال 1444
متى موعد النصف من شوال2023،،تعرف على موعد النصف من شوال 2023
أخبار رئيسية
هل ينجح الأمناء العامون بالقاهرة بتشكيل جبهة لمواجهة الاحتلال؟
شاهد|| مظاهرات غضب في جنين رفضا للاعتقالات السياسية
حماس تطالب السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين
الجهاد للرسالة: السلطة تضع حوارات القاهرة في "مهبّ الريح"
كتيبة جنين تدعو لمظاهرات غضب نصرة للمعتقلين لدى السلطة
الرسالة تحاور مدير شركة الكهرباء.. الحقائق الكاملة للأزمة
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
أزمــة كهربــاء غــزة ودور السلطة
انفوجرافيك:
تصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية عام 2023
انفوجرافيك:
تداعيات موجة الحر على الأسرى
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل