شهد الاستعلام المركزي الحكومي.. رابط فحص المنحة القطرية لشهر 7 يوليو 2023 في الساعات الأخيرة الضغط الزائد والإقبال الضخم من خلال المواطنين في البحث عن المعلومات الموثوقة التي من خلالها يمكنهم الفحص عن المنحة القطرية، والبحث عن الرابط الخاص بها، والتي تم تقديمها من خلال وزارتي التنمية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الاستعلام المركزي الحكومي.. رابط فحص المنحة القطرية لشهر 7 يوليو 2023





يمكنك أن تقوم بالبحث عن التفاصيل والمعلومات الخاصة بالرابط الخاص بفحص المنحة القطرية للأفراد في فلسطين، من خلال هذا الرابط https://query.gov.ps/index.php/c_new

كما يجب عليك أن تتبع الخطوات الموجودة في الرابط لتكون على علم تام بالنتيجة الخاصة بالمنحة، وهذا يتم من خلال إدخال رقم الهوية الخاصة بالمتقدم، ومن ثم كتابة تاريخ الميلاد الخاص بك، وبعدها قم بالنقر على الأيقونة الخاصة بالاستعلام.

تابع المزيد: رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 7 يوليو 2023

معايير صرف المنحة القطرية

في غزة يبحث الكثير من المواطنين على المعايير التي تقوم بتقديمها الوزارة الخاصة بالتنمية الاجتماعية، ليتم تضمين قائمة أسماء الأفراد الموجودين في المنحة، وهذا يتم بسبب التحديات الاقتصادية الموجودة في غزة بسبب الحصار، وتتلخص تلك المعايير فيما يلي:

المنحة يتم صرفها للأسر التي ليس لديها مصدر كافي أو ثابت من الجهات الحكومية أو من القطاع الخاص.

يتم توزيعها بناء على عدد الأبناء الموجودين في الأسرة، أو الحالة المرضية أو الأسرية.

المستفيدين الذين استلموا أقل من 34 مرة من المنح أو المستفيدين الذين استلموا 34 مرة ويمتلكون 3 أبناء أو أكثر.

تعليق تسليم المنحة للمسافرين حتى عودتهم من السفر.

كذلك تعليق تسليم المنحة لمن لديهم تصريح عمل في الداخل المحتل.

تعليق تسليم المنحة لمن ليس لديهم الهاتف المحمول.

في هذا المقال قد قمنا بعرض الاستعلام المركزي الحكومي.. رابط فحص المنحة القطرية لشهر 7 يوليو 2023 للعديد من الأفراد الذين يتساءلون عنه.