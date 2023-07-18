دعوات للإفراج عن المعتقلين السياسيين مع تواصل انتهاكات السلطة بالضفة

دعت مؤسسات حقوقية اليوم الثلاثاء، إلى التدخل الفوري للإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، تزامناً مع تواصل انتهاكات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بحق المواطنين والطلبة والأسرى المحررين.

ودعت مجموعة "محامون من أجل العدالة" كافة المؤسسات الحقوقية، إلى التدخل الفوري للاطلاع على الوضع الصحي للمعتقلين لدى جهاز الأمن الوقائي مراد ملايشة ومحمد براهمة.

وأشارت المجموعة الحقوقية إلى أن محامي الدفاع لم يتمكن اليوم من زيارتهما، رغم انتظاره مدة 3 ساعات أمام مركز التوقيف التابع لأجهزة أمن السلطة.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال 4 طلاب من جامعة النجاح، وتغيبهم قسراً وقهراً عن مقاعدهم الدراسية، وهم أحمد عتيق وصالح بشارة وصلاح عصفور وعكرمة الكيلاني.

وشاركت جماهير غفيرة في جنين مساء أمس، في وقفات احتجاجية رفضا لسياسة الاعتقال السياسي التي تنفذها أجهزة السلطة في الضفة الغربية بحق المواطنين والمقاومين.

وانطلقت مسيرة في بلدة جبع قضاء جنين، رفضا للاعتقال السياسي وملاحقة أجهزة السلطة للمقاومين، وذلك تلبية لنداء المقاومين في جنين وعلى رأسهم كتائب القسام التي دعت للوقوف بشكل موحد في المخيم ضد الاعتقالات السياسية.

وطالبت حركة حماس السلطة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أبطال شعبنا الفلسطيني المعتقلين سياسياً، وخاصة المقاومين في جنين.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إننا إذ نستنكر استمرار أجهزة السلطة في ملاحقة المقاومين وأبطال شعبنا؛ فإننا ندعو مختلف الجهات لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للضغط وإنهاء هذه السياسة المسيئة، بما فيها الحراك الجماهيري المعبر عن نبض شعبنا في رفض الاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني.

حرية نيوز