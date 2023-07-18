توسع الاحتجاجات في (إسرائيل) ضد إجراءات حكومة نتنياهو

يواصل المعارضون لخطة "التعديلات القضائية" في "إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، احتجاجاتهم في عدة مناطق مع إغلاق شوارع رئيسية، تزامناً مع دعوات جديدة إلى التصعيد.

وانطلقت، صباح اليوم ، فعاليات ما يُعرف بيوم الـ"تشويش"، دعا إليها معارضو خطة الحكومة (الإسرائيلية ) برئاسة بنيامين نتنياهو لتقويض القضاء.

وبدلاً من إغلاق المطار على غرار المظاهرات الأخيرة، سيركّز المتظاهرون هذه المرة على الاحتجاج في محطات القطار، فيما ستتركز الاحتجاجات مساءً في تل أبيب.

وترافق الاحتجاجات خطوات من قبل العاملين في قطاع التكنولوجيا الفائقة، قد تشمل تشويشات في تطبيقات ومواقع إلكترونية.

وتأتي المظاهرات في ضوء مضي الحكومة (الإسرائيلية) في خطتها لـ "تقويض القضاء"، ومواصلة لجنة القانون والدستور القانونية مناقشاتها بشأن قانون إلغاء حجة "المعقولية"، أحد قوانين إضعاف القضاء، والذي سيحرم المحكمة من إمكانية إلغاء قرارات لوزراء ومنتخبي الجمهور، حتى لو بدت غير منطقية أو تنطوي على فساد.

وسبق أنّ صوت الكنيست (الإسرائيلي) على القانون بالقراءة الأولى، ومن المتوقع تصويته عليها بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية)، الأسبوع المقبل.

وشهد "يوم التشويش" الذي نُظم في الأسبوع الماضي، مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة (الإسرائيلية) في عدة مناطق انتهت باعتقالات، وهو ما ينذر بمواجهات في هذا اليوم أيضاً.

وأمس الاثنين، تعهّد رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة عدم الامتثال للخدمة العسكرية من جانب جنود الاحتياط احتجاجًا على خطة التعديلات القضائية.

وقال نتنياهو لمجلس الوزراء: "لن تقبل الحكومة العصيان (..) الحكومة ستتخذ إجراء حيال ذلك وتتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمننا ومستقبلنا"، وفق تعبيره.