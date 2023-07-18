ارتفاع ضحايا انهيار مبنى بالقاهرة لـ 12 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا المبنى الذي انهار، أمس الإثنين، بحي حدائق القبة بالعاصمة المصرية القاهرة إلى 12 قتيلا، بعد انتشال جثامين 3 أطفال، اليوم الثلاثاء، من بين أنقاض المبنى المكون من 5 طوابق.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه تم القبض على المتهم المتسبب في انهيار المبنى، موضحا أنه من قاطني الطابق الأرضي بالمبنى نفسه، وأزال حوائط داخل شقته، مما أثر على الحالة الإنشائية للعقار وتسبب في انهياره.

وأخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ، كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كإجراء احترازي.

ويعد الحادث الثالث من نوعه خلال 3 أيام في مصر، بعد حادثين مشابهين في محافظتي الإسكندرية والبحيرة شمال مصر.

وفي 26 حزيران/يونيو الماضي، والسادس من تموز/يوليو الحالي، انهار عقاران في الإسكندرية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وفتحت السلطات المختصة تحقيقا في الحادثين.

ويرتبط أغلب انهيارات العقارات في مصر عادة بعدم الالتزام بقوانين البناء أو التصدع وعدم إخلاء العقار المتضرر.