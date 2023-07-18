حماس تكرم الصحفيين في جنين لتغطيتهم عدوان الاحتلال على المخيَّم

كرمت حركة حماس الصحفيين الذين شاركوا في تغطية العدوان الصهيوني على مخيم جنين، في شهر تموز الماضي.

وأهدت الحركة صحفيي جنين، درع حراس الحقيقة الذي حمل شعارها، وكلمات تشكرهم على جهودهم في تغطية معركة المخيم.

وأوضحت الحركة أن تكريم الصحفيين، يأتي تقديراً لجهودهم في نقل الحقيقة وتغطية جرائم الاحتلال وبطولات المقاومة في مخيم جنين.

يذكر أن جيش الاحتلال شن في الثالث من تموز/ يوليو الجاري عدواناً عسكرياً برياً وجوياً على مخيم جنين، واستمر لمدة يومين، وصف بـ"الأضخم" منذ عام 2002.

وارتقى خلال العدوان الاحتلال 12 شهيداً، بينهم خمسة أطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 140 فلسطينيا، بينهم نحو 30 إصابة حرجة، كما تم تدمير البنية التحتية والمباني والطرقات وشبكات المياه والاتصال.

وشهدت جنين ومخيمها مقاومة بطولية وتصدٍ لعدوان الاحتلال، ومواجهته بالاشتباك والكمائن والعبوات المتفجرة.

وأوعزت كتائب القسام بالضفة في حينه، لمقاوميها وخلاياها المنتشرة في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس، بضرب المحتل في جميع أماكن تواجده بكل السبل والوسائل المتاحة.

وأكدت الكتائب على أن جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للرد على تغول الاحتلال، ولجم عدوانه على جنين ومخيمها.