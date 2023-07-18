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حركة المبادرة الوطنية : قيام المستوطنين بصلوات تلمودية في الأقصى لفرض تقسيم مكاني و زماني فيه

الرسالة نت - القدس

نددت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بتأدية المستوطنين لصلوات تلمودية في الاقصى الذين اقتحموا ساحاته صباح هذا اليوم .

و قالت المبادرة الوطنية إن هذا السلوك المشين لسوائب المستوطنين المستعمرين محاولة تهويد خطيرة لفرض الامر الواقع و تمرير مخططات ما يسمى بالتقسيم المكاني و الزماني فيه.

و في هذا الاطار فإن المبادرة الوطنية و هي تحذر من خطورة التعدي على المسجد الاقصى فإنها تدعو لتكثيف حملات التصدي لهؤلاء المجرمين لمنع اقتحامهم و تدنسيهم للمسجد الأقصى و كذلك اعتداءاتهم على اهلنا في مدينة القدس بحماية أمنية من جيش الاحتلال و بغطاء سياسي من حكومته الفاشية العنصرية.

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القدس مستوطنين صلوات تلمودية تقسيم زماني ومكاني

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