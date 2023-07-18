نعيم: الصلوات التلمودية في الأقصى، مستفزة وتفجّر في كل فلسطيني ثورة من الغضب الجامح

قال باسم نعيم رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحماس إن ستمرار هذه الاستفزازات والانتهاكات لمقدساتنا كفيل بأن يشعل حربًا دينية جارفة في المنطقة، تطال الجميع ولا تقف عند حدود.

وحمل نعيم الدول العربية والاسلامية، وخاصة الأردن بحكم مسؤوليته المباشرة عن الأوقاف في المدينة المقدسة، المسؤولية خاصة تجاه هذه التطورات الخطيرة، واتخاذ كل ما يلزم من خطوات لوقف العدوان وحماية المقدسات، أقلها وقف مهزلة التطبيع وقطع أي علاقة مع هذا الكيان وملاحقة قيادته كمجرمي حرب.

وناشد كل الأطراف، وخاصة المجتمع الدولي ممثلًا بالامم المتحدة، تحمّل مسؤولياتها لوقف هذا العدوان وكبح جماح هؤلاء المتطرفين.

وأكد نعيم أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن واجباته وسيقاوم بكل السبل والأدوات لتفكيك هذا الكيان اللقيط وتحرير أرضه ومقدساته.