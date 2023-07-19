هزة أرضية.. انضمام مئات ضباط سلاح الجو (الإسرائيلي) لرفض الخدمة

أعلن مئات ضباط سلاح الجو (الإسرائيلي) عن انضمامهم لموجة الاحتجاجات المناهضة للتعديلات القضائية وبالتالي تجميد خدمتهم العسكرية حتى إشعار آخر.

ووصف موقع "والا" العبري الإعلان بالهزة الأرضية في صفوف سلاح الجو بالنظر إلى أن الحديث يدور عن ضباط يخدمون في مهام عملياتية وهامة في سلاح الجو وسيؤثر تجميد خدمتهم بشكل ملموس على نشاطات سلاح الجو.

وفي أعقاب الإعلان يستعد سلاح الجو (الإسرائيلي) لسيناريوهات وصفت بالقاتمة والتي سيقدم خلالها ضباط آخرين على الالتحاق بركب رفض الخدمة العسكرية وبالتالي المس بقدرات الجيش العملياتية.

وحذر قائد أركان جيش الاحتلال من أن تداعيات موجة رفض الأوامر كبيرة وسيمر الكثير من الوقت إلى حين ترميم ما دمرته التعديلات القضائية.