جاليتنا بنيوجيرسي تنجح بإسقاط قرار ضد من يدافع عن فلسطين

استطاعت الجالية الفلسطينية في ولاية نيوجيرسي من إسقاط مشروع قرار يدمج تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى "الهولوكوست" IHRA"" انتقاد "إسرائيل" أو الصهيونية مع معاداة السامية، مما يشكل تهديدًا جديدًا للذين ينادون بالدفاع عن الحرية لفلسطين.

وتمكنت الجالية التي حضرت بالمئات جلسة التصويت على مشروع القرار داخل مقر بلدية كليفتون بولاية نوجيرزي، من إسقاطه والحيلولة دون تمريره من قبل المجلس البلدي الذي صوت برفضه بالإجماع.

وجرى حشد الرأي العام المحلي والمؤسسات الحقوقية وأعضاء المجلس البلدي للمدافعة عن الحق الفلسطيني.

وأكد عضو مجلس ادارة مركز الجالية الفلسطينية الأمريكية "PACC" صالح ربيع أن الحشود الفلسطينية التي حضرت إلى مقر البلدية مساء أمس بأعداد كبيرة أفشلت المشروع، وأقرت بعدم تقديمه مرة أخرى لمجلس البلدية.

وأضاف ربيع لوكالة "وفا" الرسمية، أن الجالية تمكنت من تحقيق انتصار جديد في الساحة الأمريكية بحق القضية الفلسطينية، بمنع سن قوانين محلية قد تنتقل إلى ولايات أخرى في حال تمريرها، في ظل تنامي الهجمة (الإسرائيلية) ضد الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

وأشار إلى أن أهمية الاحتجاج ليست بإفشاله لمشروع القرار فقط، بل التأكيد على حالة الالتفاف الجماهيرية حول مركز الجالية والأنشطة التي ينفذها لدعم القضية الفلسطينية في أهم الولايات التي يتواجد فيها أبناء شعبنا.