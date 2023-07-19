بحث نتائج توجيهي موقع وزارة التربية والتعليم فلسطين 2023.. نضع بين أيديكم نتائج الثانوية العامة التوجيهي فور إعلانها يوم الخميس.

وتعد نتائج التوجيهي، من أهم الأحداث في الدورية في فلسطين، حيث ينتظر الأهالي بشغف نتائج أبنائهم، للانتقال بهم إلى مرحلة الدراسة الجامعية.

للوصول إلى رابط فحص نتائج توجيهي الثانوية العامة، عبر موقع وازرة التربية والتعليم (إضغط هنا).

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كما إننا نخصص في موقع الرسالة نت رابطًا للبحث السريع عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي من خلال خطوات سهلة جدا.

وهي كالتالي:

الدخول عبر رابط البحث الخاص بالرسالة نت من خلال الضغط هنا وضع اسم الطالب أو رقم جلوسه في خانة البحث. اضغط على بحث وستظهر لك النتيجة فورًا.

أهمية نتائج الثانوية العامة

وتنبع أهمية نتائج الثانوية العامة في فلسطين توجيهي، كونها السنة الدراسية الحاسمة في حياة الطالب حيث ينتقل بعدها إلى الدراسة الجامعية.

ويختار الطالب تخصصه الجامعي وفقًا لتحصيله الدراسي في الثانوية العامة التوجيهي وكلما زاد معدله زادت الفرص أمامه في اختيار المزيد من التخصصات الجامعية.

وتعلن الجامعات الفلسطينية مفتاح القبول لديها بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي وبما يتناسب مع معدلات التحصيل في فلسطين.

وفي العادة تبدأ دراسة البكالوريس من معدل يقارب الـ 65% فما فوق بينما دراسة الدبلوم يلتحق بها الطلاب أصحاب التحصيل المنخفض من 50% فما فوق.

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نتائج توجيهي الثانوية العامة في فلسطين.. البحث بالاسم.. يخصص موقع الرسالة نت، أسهل طريقة بحث عن نتائج توجيهي الثانوية العامة في فلسطين.

حيث بامكانكم الاستعلام عن نتائج توجيهي، من خلال رابط البحث السريع، عن طريق اسم العائلة، أو حتى رقم الجلوس.

ومن المقرر الإعلان يوم الخميس، الموافق 19/7/2023، عن النتائج، حيث ينتظر الأهالي بكل شغف نتائج طلابهم، كونها المرحلة الدراسية الحاسمة في حياتهم.

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رسمياً موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين توجيهي 2023، رجّح قيس نبهان مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، إعلان نتائج الثانوية العامة لـ2023 الخميس القادم.

وقال نبهان لـ"الرسالة نت" إن عملية التصحيح انتهت، وموعد الإعلان عن النتائج لن تتجاوز الأسبوع القادم، وقد يكون الخميس موعدًا نهائيا للإعلان.