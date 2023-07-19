ماذا يعرف عنك فيسبوك وانستغرام؟!

كشف خبير تقني لموقع ذا صن البريطاني، عن آلية الوصول إلى القائمة المخفية التي تسمح للمستخدم معرفة المعلومات التي يعرفها تطبيق "فيسبوك" و"إنستغرام" عنه.

وفي حديث مطوّل للخبير التقني مع الموقع البريطاني، حول معرفة المعلومات التي تعرفها شركة "ميتا"، الشركة الأم لـ "فيسبوك" و"إنستغرام" وتطبيق الوسائط الاجتماعية الجديد "ثريدز"، عنك، يقول الخبير "ما عليك سوى فتح تطبيق "إنستغرام" ثم اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعداد والخصوصية في التطبيق، ثم إلى مركز الحسابات حيث يمكنك عرض ملفات التعريف الخاصة بك على كل من "فيسبوك" وإنستغرام".

انقر فوق إعدادات الحساب، ثم على تفضيلات الإعلانات، ثم موضوعات الإعلان.

وهنا يمكنك رؤية قائمة مختصرة بالموضوعات التي تهتم بها.

وحال تم تحديد عرض المواضيع وإدارتها، فسوف تظهر القائمة الكاملة.

ويتوقع الخبير التقني، أنه قد يكون لدى أي شخص استخدم "فيسبوك" و"إنستغرام" لبعض الوقت قائمة طويلة جدا وواسعة النطاق تغطي جميع أنواع الموضوعات.

وأضاف أنه في حال نقر على إدخال، يمكنه حينئذ تحديد ما إذا كان يريد رؤية المزيد أو أقل من الإعلانات مثل هذا.

وبيّن أن هناك قائمة إعدادات للإعلانات منفصلة، حيث يمكنك ضبط الإعدادات حول الفئات المستخدمة للوصول إليك، على الرغم من أنك قد تحتاج إلى استخدام كلمة مرور "فيسبوك" الخاصة بك لضبط بعض هذه الفئات.

وفي السياق، يقول "بول بيشوف"، وهو أحد المدافعين عن الأمن والخصوصية في شركة كومباريتيك للموقع البريطاني، إن "إنستغرام وثريدز، مثل معظم الشبكات الاجتماعية الأخرى، يجمعون بيانات عنك بثلاث طرق، أولها تلك التي تقدمها عن طيب خاطر، مثل المعلومات التي تستخدمها للتسجيل في الحساب وتفاصيل ملفك الشخصي ومنشوراتك".

وأضاف "بيشوف" أن هناك بيانات يتم جمعها في الخلفية أثناء استخدامك للخدمة، مثل عنوان IP الخاص بك وموقعك، وما المنشورات والميزات التي تتفاعل معها، ومتى ومدة استخدامها، ولغتك، وتفاصيل جهازك.

وتابع أنه بإمكان الشبكات الاجتماعية الحصول على معلومات من أطراف ثالثة، مثل وسطاء البيانات والسجلات العامة وتتبع ملفات تعريف الارتباط، وعندما تستخدم فيسبوك أو إنستغرام، فإنهم يضعون ملف تعريف ارتباط التعقب على جهازك".

وأشار إلى أنه يمكن بعد ذلك استخدام ملفات تعريف الارتباط هذه، لتتبع المواقع التي تزورها وتتفاعل معها، مضيفًا أنه إذا كان هناك زر إعجاب أو مشاركة على "فيسبوك" على موقع ويب تابع لجهة خارجية، فيمكن استخدامه لتتبعك نيابة عن "فيسبوك".

ولفت إلى أن ميتا ستكون قادرة على تدوين معرّف الإعلان في ملف تعريف الارتباط للتتبع، ومن ثم تسجيل زيارتك باستخدام "فيسبوك"، ويمكن بعد ذلك دمج هذه المعلومات من مواقع مختلفة لإنشاء ملف تعريف عن المستخدم.