الشيخ الكسواني يدعو للرباط في الأقصى لحمايته من اعتداءات الاحتلال

دعا مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، إلى الرباط والتواجد بشكل مستمر في الأقصى، لحمايته من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

وقال الكسواني إننا "ندعو للحفاظ على دوام التواجد في الأقصى، والسكن حوله، حتى نحافظ على الإرث النبوي وحقنا الإسلامي فيه".

وتابع قائلاً: "هنيئاً لأهل المقدس على نعمة الرباط وشد الرحال للأقصى، وتمكنهم من أداء جميع الصلوات فيه".

ونظمت جماعات الهيكل المزعوم مساء أمس، مسيرة أعلام استفزازية حول أبواب المسجد الأقصى، تحضيراً لما يسمى ذكرى “خراب الهيكل” التي توافق 27 تموز/ يوليو الجاري.

وكانت الهيئة المقدسية لمناهضة الاستيطان أكدت أن مسيرات المستوطنين الاستفزازية عند أبواب الأقصى، تهدف إلى خلق حالة من التدفق اليهودي في المنطقة.