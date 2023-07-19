التنمية الاجتماعية تعلن تفاصيل جديدة حول المنحة القطرية

قالت وزارت التنمية الاجتماعية بغزة إنه خلال 2023 تم إرسال 132 ألف حالة للاعتماد، وتمت الموافقة على 66 ألف أسرة، وقد تقرر الصرف لعدد 27.600 أسرة جديد خلال الدفعة القادمة رقم 49.

وأكدت أنه منذ بدء المنحة القطرية عام 2018-2019 تم اعتماد 169 ألف ومع مرور الزمن تقلص العدد إلى 96 ألف بعد العديد من الاستثناءات.

وذكرت الوزارة أنه خلال الأشهر الفائتة كان يتم استكمال كشف المنحة القطرية من حالات منتفعي الشؤون المعتمدة حسب معيار عدد مرات الاستفادة، مشيرة إلى أنه يوجد 10.000 حالة معتمدة ولكن تم إيقافها مؤقتاً بسبب عدم وجود جوال وبامكان هؤلاء معرفة أنفسهم عبر رابط التسجيل الموحد.

وتعلن فتح وإطلاق خدمة تحديث بيانات المنحة القطرية، الساعة العاشرة صباح يوم السبت القادم.

تدعو المواطنين للتعاطي مع الشكاوى الإلكترونية، ويومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع يتم إستقبال الشكاوى في مقر الوزارة.