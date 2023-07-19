مع اقتراب إعلان النتائج.. خبر سار لطلبة التوجيهي فلسطين عام 2023

مع اقتراب إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023.. أكدّ مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم قيس نبهان، أنّ معدلات النجاح للتوجيهي هذا العام لا تختلف عن المعدلات الماضية.

كم بلغت نسبة النجاح في توجيهي 2022- الثانوية العامة؟ نتائج معدلات النجاح لعام 2023 تقترب من معدلات الأعوام الماضية، فقد بلغت العام الماضي 2022 نحو 68%.

وأكدّ نبهان في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّ النتائج لهذا العام لا تحمل أي مفاجآت.

أقرأ إيضا..رابط فحص نتيجة توجيهي 2023 موقع وزارة التربية والتعليم

وأوضح أن النتائج ستصدر في بيان موحد ستكتفي الوزارة بنشره في الضفة وغزة.

وأفادت وزارة التربية والتعليم في وقتٍ سابق، بأن موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي 2023"، سيكون يوم الخميس الموافق 20 تموز/ يوليو (غدًا).

يُشار إلى أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام بلغ 87826 مشتركًا، موزعين على النحو الآتي: الفرع العلمي 24540، والفرع الأدبي 54641، وفرع الريادة والأعمال 3917، والفرع الشرعي 1242، الفروع المهنية 3486.