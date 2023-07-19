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التعليم: معدلات النجاح بالتوجيهي لا تختلف عن الأعوام الماضية

مع اقتراب إعلان النتائج.. خبر سار لطلبة التوجيهي فلسطين عام 2023

الرسالة نت - غزة

مع اقتراب إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023.. أكدّ مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم قيس نبهان، أنّ معدلات النجاح للتوجيهي هذا العام لا تختلف عن المعدلات الماضية.

كم بلغت نسبة النجاح في توجيهي 2022- الثانوية العامة؟ نتائج معدلات النجاح لعام 2023 تقترب من معدلات الأعوام الماضية، فقد بلغت العام الماضي 2022 نحو 68%.

وأكدّ نبهان في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّ النتائج لهذا العام لا تحمل أي مفاجآت.

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وأوضح أن النتائج ستصدر في بيان موحد ستكتفي الوزارة بنشره في الضفة وغزة.

وأفادت وزارة التربية والتعليم في وقتٍ سابق، بأن موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي 2023"، سيكون يوم الخميس الموافق 20 تموز/ يوليو (غدًا).

#شاهد || الاستعدادات لاستقبال نتائج الثانوية العامة

يُشار إلى أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام بلغ 87826 مشتركًا، موزعين على النحو الآتي: الفرع العلمي 24540، والفرع الأدبي 54641، وفرع الريادة والأعمال 3917، والفرع الشرعي 1242، الفروع المهنية 3486.

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