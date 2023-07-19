هيئة مقدسية تدين اقتحام المستوطنين كنيسة مار الياس في حيفا

أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اعتداء مستوطنين على كنيسة ودير مار الياس في مدينة حيفا بالداخل المحتل.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن "قيام جماعات دينية يهودية باقتحام الكنيسة -فجر أمس الثلاثاء- وإقامة صلوات توراتية بداخلها والادعاء بوجود قبور لليهود في الكنيسة، يشكل تصعيداً وانتهاكاً خطيراً غير مسبوق للأماكن المقدسة للفلسطينيين المسيحيين".

وأضافت الهيئة أن الادعاء بوجود قبور لليهود في الكنائس يكرس ذرائع للاستيلاء عليها وتهويدها، وهو نهج عدواني يأتي مكملاً لما يقومون به في المسجد الأقصى.

وأكدت الهيئة أن هذا الادعاء الجديد يأتي في سياق الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها جماعات دينية يهودية في استهداف الوجود المسيحي، وتدنيس وتخريب الأماكن المقدسة المسيحية وارتكاب اعتداءات على قساوسة ورهبان.

وحذرت من مخاطر تكرار هذه المحاولات التي "تستهدف طمس وتقويض الوجود الفلسطيني واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء، وتكريس خرافات الرواية اليهودية".

ودعت الهيئة الدول الأوروبية ومجلس الكنائس العالمي الى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن الوجود العربي المسيحي، والتدخل لوقف المخططات الإسرائيلية الهادفة الى طمس وتقويض الوجود الفلسطيني المسيحي في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية.