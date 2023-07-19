القسام للأسرى: أوراق (العصف المأكول) لا تزال مفتوحة

وجهّت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، رسالة للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، أكدّت فيها أنّ أوراق معركة العصف المأكول لا تزال مفتوحة، وسيكون أسرانا على موعد قريب مع الحرية.

وقالت الكتائب في بيان صحفي، مساء الأربعاء، إنّ ("العصف المأكول" أطول معاركنا مع العدو وأكثرها إثخانا في العدو، وفيها قاتلناه فوق الخطوط واعتلينا آلياتهم ودسنا كبرهم).

وأكدّت الكتائب أن ( "سيف القدس" شكلت منعطفا مهما في صراعنا مع المحتل، وفرضنا واقعا مختلفا على الأرض، ورسخت مبدأ الترابط بين الجبهات).

وشددّت على أن المعركة أثبتت "أن المقاومة راشدة تعتمد مبدأ المراكبة وتواصل الاعداد فيما تيسر لها في ظل حصار مطبق، تحفر في الصخر وتصنع سلاحها في أيديها".

وأوضحت الكتائب أنّ أهم مفاعيل معارك غزة إظهار المعدن النفيس لأهلنا في الضفة والقدس والداخل المحتل، واستفزاز الطاقات الجبارة الكامنة في صدورهم.

وأشارت إلى أنّ "سلاح غزة أكثر تطوراً، وما ينتظر المحتل إزاء أي حماقة هو أكبر مما يُقدر، فقد ولى الزمن الذي تكون فيه اليد العليا والكلمة الأولى والأخيرة للاحتلال".