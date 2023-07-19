تركيا والسعودية تدينان اعتداءات الاحتلال في فلسطين

أدانت تركيا والسعودية، اليوم الأربعاء، اعتداءات وانتهاكات الاحتلال المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن البلدين عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مدينة جدة السعودية في إطار جولة خليجية شملت أيضا قطر والإمارات.

وناقش الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تطورات القضية الفلسطينية، معربين عن إدانتهما للاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود الساعية للوصل إلى سلام شامل وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، استناداً إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتواصل حكومة الاحتلال إطلاق يد ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم، للسيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية وسرقتها، وارتكاب أبشع أشكال الإرهاب بحق المدنيين الفلسطينيين.

وارتكب المستوطنون 525 اعتداءً بالضفة الغربية منذ مطلع العام 2023 وحتى 4 يوليو/ تموز الجاري، أسفر 137 اعتداء منها عن إصابات بين الفلسطينيين، فيما أسفر 388 اعتداء عن أضرار في ممتلكاتهم، وفق معطيات رقمية للأمم المتحدة.