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كيف سيجري الإعلان عن التوجيهي بفلسطين 2023؟

الرسالة نت - غزة

كيف سيجري الإعلان عن التوجيهي بفلسطين 2023؟.. أعلن مدير عام الامتحانات والقياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم قيس نبهان، أن النتائج سوف تعلن عبر بيان صحفي فقط.

وأوضح نبهان أن البيان سوف يتضمن أسماء العشر الأوائل من كل تخصص.

وبيّن نبهان أنّ النتائج ستنشر بأرقام الجلوس فقط، ولن تنشر بالأسماء.

وكان نبهان قدّ زفّ بشرى عبر "الرسالة نت"، أعلن فيها أن نسبة النجاح لهذا العام تقترب من نسب الأعوام الماضية.

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كم بلغت نسبة النجاح في توجيهي 2022- الثانوية العامة؟ نتائج معدلات النجاح لعام 2023 تقترب من معدلات الأعوام الماضية، فقد بلغت العام الماضي 2022 نحو 68%.

وأكدّ نبهان في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّ النتائج لهذا العام لا تحمل أي مفاجآت.

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وأوضح أن النتائج ستصدر في بيان موحد ستكتفي الوزارة بنشره في الضفة وغزة.

وأفادت وزارة التربية والتعليم في وقتٍ سابق، بأن موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي 2023"، سيكون يوم الخميس الموافق 20 تموز/ يوليو (غدًا).

 

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