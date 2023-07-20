نتائج التوجيهي البحث بالاسم أو اسم العائلة أو رقم الجلوس.. نخصص لكم في موقع الرسالة نت خاصية البحث عن نتائج الثانوية العامة من خلال رابط بحث سريع.

ويمكنكم البحث عن طريق اسم الطالب أو اسم العائلة أو حتى رقم جلوسه، من خلال خطوات سريعة، وهي كما يلي:

الاتصال بالانترنت وفتح الرابط الخاص بالبحث عن نتائج التوجيهي (إضغط هنا). وضع اسم العائلة أو اسم الطالب في خانة البحث. ستظهر لك النتيجة فورًا.

نتائج التوجيهي باسم العائلة

ويمكن لم أراد البحث والاستعلام عن نتائج التوجيهي في أفراد عائلته، كتابة اسم العائلة فقط، وستظهر له النتيجة كاملة بالتفاصيل.

في حين تخصص وزارة التربية والتعليم رابط بحث سريع ولكن فقط عن طريق رقم الجلوس، حيث تضعه ليتأكد الطالب نفسه من نتيجته.

للوصول إلى رابط وزارة التربية والتعليم (إضغط هنا)، حيث ستظهر النتيجة بعد كتابة رقم الجلوس، والضغط على خانة بحث لك.

الاستعلام عن نتيجة التوجيهي

وتعد نتيجة التوجيهي، بالغة الأهمية للطالب وعائلته، ويعد يوم إعلان النتائج من أهم الأيام التي تمر على الشعب الفلسطيني، حيث يتطلع الأهالي بانتقال ابنائهم من الحياة المدرسية إلى الحياة الجامعية.

كما أن الطالب يحدد مستقبله، بناءً على مجموعه وتحصيله الدراسي في الثانوية العامة التوجيهي، حيث يختار التخصص الذي يناسبه وفقًا لمجموعه.

وتبدأ الجامعات الفلسطينية بنشر مفاتيح القبول لديها، بناءً على متوسط المعدل للطلاب وتحصيلهم الدراسي بحيث تحتاج درجة البكالوريس إلى معدل 65 % فما فوق بينما الدبلوم، 50% فما فوق.

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ابحث الآن نتائج التوجيهي الثانوية العامة بالأسماء في فلسطين 2023 حيث يخصص لكم موقع الرسالة نت رابطًا خاصًا بالبحث والاستعلام عن نتائج التوجيهي.

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رابط نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين وزارة التربية والتعليم تُعتبر نتائج الثانوية العامة من أهم الأحداث التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء إنها المرحلة التي تُحدد فيها مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني. فمن خلال نتائجهم في الثانوية العامة