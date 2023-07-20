الداخلية تهنئ طلاب الثانوية وتشيد بالتزامهم بعدم إطلاق النار

هنأت وزارة الداخلية والأمن الوطني طلاب الثانوية العامة وذويهم بمناسبة نجاحهم وتفوقهم، وتمنى لهم مستقبلاً مشرقاً ملؤه التميز والإبداع.

وأشاد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، خلال تصريح صحفي، بالتزام أبناء شعبنا الفلسطيني بعدم إطلاق النار احتفالاً بنتائج الثانوية العامة، ما يؤشر على حالة الوعي والمسؤولية لدى أبناء شعبنا في ترسيخ حالة الأمن والأمان.

وأكد أن ظاهرة إطلاق النار احتفالاً بنتائج الثانوية العامة قد انتهت إلى غير رجعة، وستستمر في القيام بواجبها في كل ما يخدم شعبنا.

كما ناشد الطلاب الأعزاء إلى الامتناع عن إطلاق النار احتفالاً بنتائجهم، والابتعاد عن كل ما قد يعرضهم للخطر أو يعرض الآخرين للخطر، والاحتفال بنجاحهم بطريقة سلمية وآمنة."