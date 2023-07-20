حماس تدين تصويت الكونغرس بنفي تهمة الفصل العنصري عن (إسرائيل)

قال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحركة حماس باسم نعيم إن تصويت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، لصالح نفي تهمة الفصل العنصري عن الكيان يؤكد أن الولايات المتحدة تصرّ على تشكيل غطاء للاحتلال.

وأضاف تصريح لنعيم الخميس أن هذا التصويت لن يمنح الاحتلال أي شرعية أو حصانة من الملاحقة ككيان فصل عنصري، ومصيره كمصير تصويت الولايات المتحدة لصالح دولة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وسيرحل هذا الكيان كما رحل نظام الفصل العنصري هناك.

وأشار إلى أن استمرار الولايات المتحدة في تجاوز القانون الدولي، ودعم شريعة الغاب، لن يجلب أي استقرار أو أمن، لا في الإقليم أو خارجه.

وتم تمرير القرار الداعم لـ(إسرائيل) بأغلبية ساحقة في حين صوّت تسعة أعضاء في الكونغرس – معظمهم أعضاء ديمقراطيون من (الفرقة) التقدمية – ضده.

وينص القرار على وجه التحديد على أن (إسرائيل) “ليست دولة عنصرية أو فصل عنصري”.