مقتل صالح أبو خيط في جريمة إطلاق نار بحيفا

قُتل، اليوم الخميس، صالح أبو خيط (64 عاما)، في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة حيفا، بعد شهرين من مقتل ابنته (24 عاما)، داخل مركبتها يوم 8 أيار/ مايو 2023.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا الساعة 09:10، حول إصابة رجل إثر تعرضه لإطلاق نار في حيفا، وأجرى الطاقم الطبي عمليات إنعاش للمصاب، ونقلته بمركبة إسعاف إلى أحد المستشفيات، وأُقرت وفاته في وقت لاحق، بعد فشل كل المحاولات لإنقاذ حياته.

وفي جريمة أخرى، وقعت فجر اليوم، قُتل مواطن من الضفة بإطلاق نار، قرب مدينة كفر قاسم.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري، 119 قتيلا وتجاوزت حصيلة سنوات كاملة سابقة، إذ بلغ عدد القتلى في العام الماضي 109، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل عام 2021.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في الداخل المحتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة (الإسرائيلية) عن القيام بعملها للحد من الجريمة.