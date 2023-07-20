طلبة الثانوية العامة يزورون منزل الشهيد القسامي معتز الخواجا في نعلين 

زار عدد من طلبة الثانوية العامة النّاجحين في بلدة نعلين منزل الشهيد القسامي معتز الخواجا صباح اليوم الخميس.

وعانق الطلبة الزائرون لعائلة الشهيد والده الشيخ صلاح الخواجا، وحملوه على الأكتافِ مرددين هتافات مناصرة للشهداء وعلى وقع أنشودة الشهيد "معتز الخواجا".

وتأتي هذه الزيارة وفاءً من طلبة الثانوية العامة للشهداء وعوائلهم الذين قدّموا أغلى ما يملكون فداءً للأوطانِ ودفاعًا عن العزة والكرامة.

ونفذ الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا عملية "ديزنغوف" في تل أبيب بتاريخ 9 آذار/ مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين، وذلك بعد ساعات من جريمة الاحتلال باغتيال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع بجنين.

وفجّرت قوات الاحتلال نهاية الشهر الماضي، منزل الشهيد الخواجا، بعد محاصرته وإجبار سكان المنازل المجاورة على إخلائها.

وأعلنت الوزارة صباح اليوم الخميس، نتائج الدورة الأولى لامتحان الثانوية العامة في العام الدراسي 2023/ 2024 الذي تقدم له 87826 طالبًا وطالبة.

وغيبت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة شهداء ارتقوا برصاصها و17 طالبا معتقلا داخل سجونها، عن فرحة الثانوية العامة.