الكتلة الإسلامية تطلق مشاريع زيارة وتكريم طلبة الثانوية العامة للعام 2023

عقدت الكتلة الاسلامية في قطاع غزة مؤتمرًا صحفيًا من أمام منزل الطالب المتفوق براء رائد عمر القوقا والحاصل على معدل 99.7% بحضور قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس ورئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر ورئيس الكتلة الإسلامية م. محمد فروانة.

وألقى رئيس الكتلة الإسلامية م. محمد فروانة كلمة عبر فيها عن صورة النصر التي يرسمها شعبنا على طريق التحرير مهنئاً الطلبة الناجحين والمتفوقين والذين أبلوا بلاءا حسنا من الجد والاجتهاد.

ووجه فروانة تحية الكتلة الإسلامية لكافة الطلبة معلناً عن سلسلة من المشاريع التي تطلقها الكتلة الإسلامية لهذا العام والتي تستهدف الطلبة الناجحين، بتكريم ما يزيد عن 2500 من الطلبة المتميزين بالإضافة للمشروع الأكبر على مستوى قطاع غزة مشروع تهانينا الثاني عشر حيث سيتم زيارة أكثر من 28,000 طالب وطالبة على مستوى محافظات قطاع غزة،

وتحدث فروانة بأن الكتلة الإسلامية بصدد الإعلان عن سلسلة من المشاريع الخدماتية والتخصصية التي تنظرهم في الجامعات لترسم الكتلة الإسلامية بذلك طريق التميز والتفوق حتى تحرير فلسطين