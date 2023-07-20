الناشط عفانة: الرباط هو الشوكة في حلق الاحتلال ومخططاته بحق المسجد الأقصى

دعا الناشط السياسي سامح عفانة أهالي القدس المحتلة وعموم فلسطين إلى الرباط في المسجد الأقصى المبارك والوقوف شوكة في حلق الاحتلال ومخططاته.

وقال عفانة: "يا أهل الأقصى والرباط والقدس يا من اختاركم الله، كونوا الشوكة في حلق المحتل برباطكم وجهادكم، ولا تبخلوا على الأقصى بالرباط في ساحاته والدعوة إلى ذلك".

وأضاف أن اقتحامات المستوطنين لا زالت تدنس ساحات الأقصى، ونداءاتهم ودعواتهم تتعالى وتتوالى من أجل تدنيس المسجد العظيم عقيدة كل مؤمن.

وأكد على أن ذلك يستدعي منا جميعا أن نعلي الصوت ونرفع نداءاتنا لكل مسلم يستيطع الرباط في الأقصى ألا يقصر.

وشدد على أن "أقصانا عقيدة، وحياتنا بلا أقصى لا معنى لها، فنحن الأقصى والأقصى نحن، وهو لحمنا ودمنا".

وتصعّد سلطات الاحتلال من انتهاكاتها بحق المسجد الأقصى المبارك ضمن مخططات تهويده ومساعي تقسيمه زمانيًا ومكانيًا والحرب الدينية التي تشنها على المسجد، مستغلة المناسبات اليهودية والمستوطنين المتطرفين.

ونظمت جماعات الهيكل المزعوم أول أمس، مسيرة أعلام استفزازية حول أبواب المسجد الأقصى، تحضيراً لما يسمى ذكرى “خراب الهيكل” التي توافق 27 تموز/ يوليو الجاري.

وأعلنت جماعات الهيكل وعدد من منظمات اليمين الصهيوني الاستيطانية عن تنظيم مسيرة أعلام تهويدية في القدس المحتلة الأسبوع المقبل.

وتستهدف المسيرة التهويدية أبواب المسجد الأقصى المبارك، (الجديد والزاهرة والعمود والأسباط لتنتهي بالدخول إلى البلدة القديمة من باب المغاربة ثم إلى ساحة البراق.

ويطابق مسار المسيرة الجديدة، مسيرة الأعلام السنوية التي ينظمها الصهاينة في ذكرى احتلال القدس؛ والتي تمت هذا العام يوم 18-5-2023، وكانت ذروة العدوان الثاني على القدس للعام الحالي.

ويسعى الاحتلال وجماعاته الاستيطانية لتحويل ما تسمى بـ"ذكرى خراب الهيكل" التوراتية، إلى محطة سنوية لتحقيق قفزات في العدوان على المسجد الأقصى المبارك، وتأسيس الهيكل المزعوم في مكانه.

حرية نيوز