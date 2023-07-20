الطالبة زمزم القواسمة من الخليل تتحدى اعتقال الاحتلال وتتفوق بالثانوية العامة

تحدت الطالبة زمزم القواسمة من محافظة الخليل اعتقالها من قبل سلطات الاحتلال لمدة 6 أشهر خلال العام الدراسي، وحققت إنجازاً في الثانوية العامة بحصولها على معدل 82%.

وأشارت القواسمة والتي تحررت من سجون الاحتلال في نيسان/ أبريل الماضي، إلى أنها ترددت في تقديم اختبارات الثانوية العامة، خاصة وأنها قضت 6 أشهر في الاعتقال الإداري، الأمر الذي شكل صعوبة بالنسبة لها، وحيرة في تقديم الامتحانات، قبل أن تتوكل على الله وتحسم أمرها بالتقديم.

بَيد أنّ الرغبة بتقديم الامتحانات تعززت لديها بدعم عائلتها، للتغلب على الظروف التي عصفت بها خلال فترة السجن، وتنوه إلى أنها "قررت وضع خطة مضغوطة خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، قوامها الاستيقاظ مبكرًا للدراسة لآخر النهار يوميا، حتى تكلل جهدي في النهاية بالنجاح".

وتتابع بقولها: "كان هناك شعور من القلق لدى عائلتي، أني لن أنجح بسبب قصر المدة التي قضيتها بالدراسة، ولكني فعلتها ونجحت، فأنا درست لأغيظهم".

وأهدت القواسمة تفوقها لعائلتها وللأسيرات في سجون الاحتلال، في سجن الدامون اللواتي قمن بدعمها خلال فترة الاعتقال لإتمام دراستها في الثانوية العامة.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتاة القواسمة بتاريخ 31/10/2022 بعد توقيفها على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل ، حيث نقلت بعد اعتقالها مباشرة إلى مركز الشرطة التابع لمستوطنة كريات أربع قبل أن تنقلها الى التحقيق في هشارون الرملة، ثم نقلت بعد التحقيق إلى سجن الدامون.

وبعد مرور ما يزيد عن شهر على اعتقالها قدمت لائحة اتهام بحقها شملت ادعاءات بمحاولة الفتاة تنفيذ عملية طعن.

وبعد تأجيل محاكمتها عدة مرات أصدرت محكمة الاحتلال بحقها حكما بالسجن لمدة 6 شهور إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2500 شيكل، وقد أمضت محكوميتها وتحررت في نيسان/ أبريل الماضي.