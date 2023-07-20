القيادي أبو كويك يدعو للإفراج عن الشيخ أبو عرة وكافة المعتقلين السياسيين

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ حسين أبو كويك، إلى الإفراج الفوري عن الشيخ مصطفى أبو عرة، والذي جرى اعتقاله اليوم على يد أجهزة أمن السلطة بعد استدعائه للمقابلة.

وقال أبو كويك إننا “نستكر قيام أجهزة السلطة باعتقال القيادي أبو عرة بعد استدعائه صباح اليوم، ومن ثم تم تحويله إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي جراء اعتقاله”.

وتابع قائلاً: “نستنكر هذا الاعتقالا وكل الاعتقالات التي تطال رموز شعبنا وقياداته”، مطالباً السلطة وأجهزة الأمن بالإسراع بالإفرج عن أبو عرة فوراً، ووقف كل الاعتداءات على رموز شعبنا وأمنائه.

وفي وقت سابق، دعت حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن الشيخ مصطفى أبو عرة الذي اعتقلته أجهزة السلطة الأمنية في طوباس اليوم، ثم نُقل للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي، مؤكدة ضرورة التحرك الشامل لإجبار السلطة على وقف سياسة التنسيق الأمني والاعتقال السياسي المُهين.

وذكرت حماس أن اعتقال الشيخ مصطفى أبو عرة، وهو شخصية وحدوية وصاحب حضور وطني ودور دعوي ومجتمعي متقدم، يمثل استخفافا برموز شعبنا وشخصياته الاعتبارية وقيمه المجتمعية، ويعكس إصرارا على تنفيذ أجندة لاوطنية لا تخدم سوى الاحتلال، ويضع علامات استفهام على إمكانية نجاح الدعوات الأخيرة للفصائل للاجتماع والحوار في القاهرة.

وأشارت إلى أن هذا الاعتقال الفجّ، وهو ينفذ في وقت تتصاعد فيه انتفاضة شعبنا بوجه الاحتلال وجرائمه في القدس والأقصى وسائر أنحاء أرضنا المحتلة، ليؤكد أن هذا التيار المتنفذ في السلطة وأجهزتها الأمنية لا يبالي بالسلم الداخلي والمجتمعي، ويصرّ على ضرب وحدة شعبنا وتدمير أي تقدم نحو تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال والانعتاق من الاحتلال.