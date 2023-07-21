عائلة القيادي عمارنة من جنين تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة ابنها الأسير مجاهد

حملت عائلة القيادي الشيخ الأسير عز الدين عمارة من بلدة يعبد في جنين، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تطور خطير أو تدهور جديد في صحة ابنها الأسير مجاهد بسبب حرمانه من العلاج وعزله في أجواء الحرارة القاسية.

وأوضحت العائلة في بيان لها، أن إدارة سجن النقب قامت بعزل الأسير مجاهد لمدة ثلاثة أسابيع، وفرضت عليه غرامة مالية كبيرة وحُرم من الزيارة والكانتينا لمدة شهرين، بتهمة قيامه بكسر نافذة الزيارة الزجاجية.

وأضافت أن إدارة السجون ترفض تقديم العلاج له منذ سبعة أشهر حتى هذه اللحظة، رغم كل الوعودات التي لم يتم تلبيتها.

والأسير مجاهد محكوم لمدة سنيتن إضافة إلى ستة آلاف شيكل غرامة، إلى جانب اعتقال والده الأسير الشيخ عز الدين عمارنة (52 عاماً) من جنين منذ نحو 17 شهراً، وشقيقه أحمد في سجن النقب.

ويعاني القيادي في حركة حماس الأسير عز الدين عمارنة من عدة أمراض تحتاج إلى تلقي العديد من الأدوية يومياً.

وقد عانت عائلة القيادي عمارنة من ويلات الاعتقال، حيث اعتقل الدكتور عز الدين عدة سنوات في سجون الاحتلال، فيما اعتقل نجله أحمد لعام كامل، وأمضى مجاهد 4 أعوام في الاعتقال.