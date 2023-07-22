بكيرات يدعو لمواصلة الرباط بالأقصى لإفشال مخططات تهويده

دعا نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ ناجح بكيرات، شعبنا الفلسطيني إلى مواصلة الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، لإفشال مخططات التهويد والسيطرة عليه.

وقال بكيرات إن "الاحتلال يسعى لاستهداف مدينة القدس وتحويله إلى معلم ومظهر يهودي، ويستغل الأعياد والمناسبات الصهيونية من أجل السيطرة على المسجد الأقصى المبارك".

وذكر أن شعبنا الفلسطيني في حالة صراع دائم مع العدو الصهيوني، وهناك غياب وصمت من الأمتين العربية والإسلامية تجاه جرائم الاحتلال في الأقصى.

ولفت إلى أن الأقصى عنوان الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ويجب علينا فضح جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق المسجد المبارك.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أبعدت الشيخ بكيرات عن مدينة القدس إلى بيت لحم، ضمن انتهاكاتها المتصاعدة بحق المقدسيين والمقدسات الإسلامية.

حرية نيوز