دعت منظمات الهيكل لمؤتمر في مستوطنة "طَلمون" شمال غرب رام الله لحشد أكبر عدد من مستوطني وسط الضفة الغربية، باعتبارهم يقيمون في نطاق جغرافي قريب من القدس.

وينعقد المؤتمر يوم الثلاثاء المقبل في كنيس نيريا المركزي الواقع في التوسعة الجديدة لمستوطنة طلمون (طلمون ب) بين بلدتي المزرعة القبلية ودير عمّار شمال غرب رام الله؛ وتستمر أعمال المؤتمر حتى الساعة العاشرة ليلاً.

ويشارك في المؤتمر كل من الحاخام يوسف إلباوم، الموجه الروحي لـ "مدرسة جبل الهيكل" الدينية التي تحاول أن تتخذ من المسجد الأقصى مقراً لها بالاقتحامات اليومية وتقديم الشروح التوراتية فيه؛ والحاخام إلياهو ويبر رئيس تلك المدرسة، والحاخام إليشع وولفسون الذي يتولى الجوانب الطقوسية في تلك المدرسة والذي غالباً ما يقود صلوات المتطرفين الصهاينة في الأقصى.