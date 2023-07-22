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الاحتلال يعتقل الأسير المحرر والناشط ثامر سباعنة على حاجز بجنين

ثامر سباعنة
ثامر سباعنة

الرسالة نت - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اليوم السبت، الأسير المحرر والناشط ثامر سباعنة على حجاز عسكري متنقل غرب محافظة جنين.

ويأتي اعتقال الناشط سباعنة بعد يومٍ واحد من مشاركته، في وقفة تضامنية مع المعتقل السياسي القيادي بحركة حماس الشيخ مصطفى أبو عرة.

وأمضى سباعنة أكثر من 10 سنوات في سجون الاحتلال، وهو كاتب معروف وأحد أبرز الناشطين الفلسطينيين في مجال الأسرى.

وفي مرات سابقة، تعرض سباعنة للاستدعاء من قبل أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية، إلى جانب اعتقاله لسنوات في سجون الاحتلال بينها سنوات قضاها في الاعتقال الإداري.

حرية نيوز

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