التعليم تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد والنظام المعمول به

قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن دوام العام الدراسي الجديد 2023| 2024، سيبدأ يوم 19 آب/ أغسطس القادم في الضفة الغربية وبتاريخ 26 أغسطس في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن دوام العام الدراسي الجديد سيعود لنظام الفصلين.

وأوضح الخضور أن دوام الطلبة يبدأ في الـ 19 أغسطس المقبل في الضفة الغربية ويوم 26 من ذات الشهر في قطاع غزة.

وبيّن: "أجندة العام الدراسي ستنطلق للطلبة بتاريخ 19 أغسطس بالضفة، وبتاريخ 26 أغسطس في قطاع غزة، وجاري توفير الكتب للمدارس حتى تتم العملية التعليمة بانتظام".

وفي وقت سابق صرح الخضور، بأنه تم "إلغاء نظام الفترات الأربعة والعودة للعمل بالنظام الذي كان معمولاً به سابقاً وهو نظام الفصلين". مشيراً إلى أن عطلة بين الفصلين تبدأ في 5 كانون ثاني/ يناير وحتى الـ 13 من نفس الشهر.

وشدد الخضور على أن هذه المواعيد والنظام الجديد يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، مع إتاحة الفرصة بأن تبدأ مدارس القطاع قبل الضفة بنحو أسبوع.