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طالب بالإفراج الفوري عن الشيخ ابو عرة

النائب منصور: الاعتقال السياسي جريمة مرفوضة وطنيا وأخلاقيا

الرسالة نت- الضفة المحتلة

أكد النائب ياسر منصور أن الاعتقال السياسي جريمة مرفوضة وطنيا وأخلاقيا، مشيرا إلى أن القانون الفلسطيني كفل حرية الرأي والتعبير وانتقاد السلطة والحكومة.

وقال منصور إن اعتقال أجهزة السلطة للشيخ مصطفى أبو عرة مستهجن، ولم يراعي كونه قامة وحدودية ومناضلة، في ظل معاناته من مشاكل صحية. 

وأضاف أن اعتقال الشخصيات الاعتبارية التي لها مكانتها ووزنها، محاولة لوضع عقبات أمام لقاء الأمناء العامين في القاهرة.

وشدد منصور على أن الأصل هو الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وتحريم الاعتقال السياسي.

 وأكد على ضرورة وجود حل حقيقي لقضية الاعتقال السياسي في الضفة الغربية قبل أي لقاء في القاهرة.

 وأشار إلى أن تصاعد للاعتقال السياسي مرتبط بتصاعد وتيرة المقاومة في الضفة الغربية.

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