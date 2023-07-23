سفراء أمريكيين سابقين لدى (إسرائيل) يدعون إلى إنهاء الدعم العسكري لها

دعا اثنان من السفراء الأمريكيين السابقين لدى (إسرائيل) أمس السبت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية لـ(إسرائيل).

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز ، قال الاثنان - دان كارتزر ومارتن إنديك - "إن العلاقات بين الطرفين ستكون أفضل إذا لم تكن قائمة على الاعتماد الاقتصادي، الاقتصاد الإسرائيلي قوي بما فيه الكفاية ، لا يحتاج إلى مساعدة"

وقال كارتزر: "إن المساعدة الأمنية تشوه الاقتصاد الإسرائيلي وتعطي شعور خاطئ من التبعية".

وأضاف كارتزر أن المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة لـ(إسرائيل) لا تمنحها أي نفوذ أو تأثير على القرارات العسكرية (الإسرائيلية)، حيث قال السفير السابق ، الذي شغل المنصب بين عامي 2001 و 2005 ، "نحن نجلس بصمت بينما تنتهج إسرائيل سياسات نعارضها ، وتمكن الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف إنديك ، الذي كان سفيرًا للولايات المتحدة في (إسرائيل) مرتين ، بين 1995 و 1997 ، ومرة ​​أخرى في 2000-2001 ، وشغل أيضًا منصب المبعوث الأمريكي للمفاوضات بين (إسرائيل) والفلسطينيين في عهد الرئيس باراك أوباما ، أن (إسرائيل) "يمكنها تمويل نفسها".

يأتي كلام الاثنين على خلفية فترة معقدة في العلاقات (الإسرائيلية) الأمريكية ، فقد أعربت إدارة بايدن عن استيائها الشديد من محاولة الانقلاب في (إسرائيل)، ولم توجه بعد دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض ، حتى داخل الحزب الديمقراطي ، فُتحت فجوة أعمق وأعمق فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية (الإسرائيلية)، وتتزايد معارضة الدعم الأمريكي لـ(إسرائيل).