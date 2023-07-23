كلية الرباط الجامعية تفتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة

أعلنت كلية الرباط الجامعية بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد 2023_2024 م.

وأوضحت الكلية أن التخصصات التي سيفتح التسجيل فيها للعام الدراسي الجديد تضم "بكالوريوس القانون والعلوم الشرطية بمعدل 75%، والدبلوم المتوسط في العلوم الشرطية بمعدل 65%، والدبلوم المتوسط في العلوم الأمنية بمعدل 65%، والدبلوم المتوسط في الحماية المدنية" بمعدل 65% وهو خاص بالفرع العلمي.

وأشارت كلية الرباط إلى أن رسوم ساعة البكالوريوس تبلغ 18 ديناراً أردنياً، فيما تبلغ رسوم الساعة الدراسية لتخصصات الدبلوم 20 دينار أردني.

وبينت الكلية أن التسجيل يبدأ يوم الأحد الموافق 23 يوليو الجاري وينتهي بتاريخ يوم الأحد الموافق 6 أغسطس المقبل.