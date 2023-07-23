tawjihi.jo نتائج التوجيهي في الاردن رابط موقع وزارة التربية نتائج الثانوية العامة ٢٠٢٣

ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور مرحلة التوجيهي ، حيث إنها من أهم المراحل التي يهتم بها الطالب لأنها تحدد مصيره في التعليم ، ويبحث آلاف المواطنين في الأردن عن موعد لتقديم نتائج التوجيهي وكيفية الحصول عليها أيضًا ، لكن وزارة التربية والتعليم أجابتهم ، بأن الموعد لم يتحدد بعد ، ولكن بعد الانتهاء من التصحيح بشكل مباشر ، سيتم الإعلان عنه بشكل مباشر ومراجعته. كل طرق الحصول عليها.



نتائج التوجيهي في الاردن 2023

استمرت مدة امتحانات التوجيهي ثلاثة أسابيع متكاملة ، ومن هذه اللحظة ينتظر الطلاب ظهور النتائج في أسرع وقت لمعرفة الجهد الجاد الذي استمر طوال فترة التعليم ، حيث تعكس نتائج التوجيهي جهود الطلاب ، وبعد أن أشارت الوزارة إلى أن جميع الاختبارات تم تصحيحها جيدًا من قبل مراكز التصحيح ولم يتبق سوى القليل حتى يتم إطلاقها عبر موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية.



رابط وزارة التربية والتعليم نتائج التوجيهي 2023

وضعت الوزارة رابط خاص ليكون مركز اطلاق النتائج ، ووسيلة سهلة للطلاب للحصول علي نتائج التوجيهي بالاردن ، وتأتي الخطوات كتالي:-

اولا الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية من هنا.

ثم التسجيل عبر البوابة بالاسم وكلمة المرور.

ثم التوجه الي الخدمات الالكترونية.

قم بالضغط علي معرفة نتائج الطلاب.

قم بتحديد نتيجة الثانوية العامة “التوجيهي”.

سيتم عرض مجموعة من الأقسام المتاحة أمامكم وهي علمي أو أدبي.

قم بكتابة البيانات التي يطلبها منك الموقع بصورة جيدة.

ثم كتابة ايضا اسم الطالب ورقم جلوسه ورقم القيد.

ولا يتبقي سوي انك تضغط علي ايقونة استعلام عن النتيجة.