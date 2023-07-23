رابط فحص وتحديث بيانات المنحة القطرية 100 دولار، أسماء المنحة القطرية الجديدة، قالت وزارت التنمية الاجتماعية بغزة إنه خلال 2023 تم إرسال 132 ألف حالة للاعتماد، وتمت الموافقة على 66 ألف أسرة، وقد تقرر الصرف لعدد 27.600 أسرة جديد خلال الدفعة القادمة رقم 49.

وأكدت أنه منذ بدء المنحة القطرية عام 2018-2019 تم اعتماد 169 ألف ومع مرور الزمن تقلص العدد إلى 96 ألف بعد العديد من الاستثناءات.

رابط فحص وتحديث بيانات المنحة القطرية 100 دولار

وذكرت الوزارة أنه خلال الأشهر الفائتة كان يتم استكمال كشف المنحة القطرية من حالات منتفعي الشؤون المعتمدة حسب معيار عدد مرات الاستفادة، مشيرة إلى أنه يوجد 10.000 حالة معتمدة ولكن تم إيقافها مؤقتاً بسبب عدم وجود جوال وبامكان هؤلاء معرفة أنفسهم عبر رابط التسجيل الموحد.

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن فتح وإطلاق خدمة تحديث بيانات المنحة القطرية، ظهر اليوم الأحد عبر الرابط التالي: اضغط هنـــــــــــــــــــــــا

وتدعو المواطنين للتعاطي مع الشكاوى الإلكترونية، ويومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع يتم إستقبال الشكاوى في مقر الوزارة.

وكان السفير القطري محمد العمادي أعلن عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر 7 يوليو الجاري.

أسماء المنحة القطرية الجديدة

وقال السفير أن صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءً من يوم الأحد الموافق 23 يوليو، لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

ويتزامن صرف المنحة القطرية 100 دولار دوماً مع دخول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، والذي يتلوه مباشرة الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية.

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أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عن استمرار العمل بالمنحة القطرية بقيمة 100 دولار للعائلات الفقيرة للعام الجديد 2023.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، إنه سيتم تجديد المنحة القطرية لعام 2023 المقبل، بنفس الآلية السابقة.

وبينت أن قوائم أسماء المستفيدين المعتمدة سابقاً ستبقى كما هي، ولا توجد معلومات حول إضافة أسماء جديدة.

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