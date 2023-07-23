حملة المقاطعة في فلسطين تبارك حظر فيلم (بلاك لوتس - Black Lotus) في لبنان

أشادت (حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع _ فلسطين) بانجاز (حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان) ، والذي مثل انتصاراً مهماً.

حيث تمكن مكتب المقاطعة في وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان من حظر عرض فيلم "بلاك لوتس - Black Lotus" في الصالات اللبنانية؛ والذي يشارك فيه ممثلين من الكيان الصهيوني، فقد تحقق هذا الإنجاز بفضل الجهود اللبنانية المبذولة، والنضال المستمر ضد الإحتلال الصهيوني.

أكّدت الحملة أن هذا الإنتصار يعكس إرادة الشعب اللبناني العظيم في الدفاع عن القضايا العربية العادلة والقيم التي تساهم في عزل الإحتلال.

واعتبرت هذا الإنجاز إشارة واضحة بأن لبنان بكل مكوناته قادراً على احباط محاولات الإحتلال الرامية لاختراق المنطقة عبر الأنشطة التطبيعية المختلفة ولاسيما الثقافية والفنية.

ثمّنت الحملة الجهود والنشاطات التي تسهم في تعزيز الوعي الجماعي وترسيخ القيم الوطنية والعروبية الأصيلة تجاه القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن تأثير إنجاز (حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان) لم يقتصر على وقف عرض فيلم يشارك فيه ممثلين من الكيان الصهيوني، بل يمثل رسالة قوية تدعو إلى مقاومة الظلم والاحتلال الكولونيالي المجرم ممثلاً بالكيان الصهيوني.

عبّرت الحملة عن امتنانها العميق لجميع الذين ساهموا في هذا الانتصار، والذين بذلوا جهوداً لمنع بث الفيلم. كما وبيّنت أنّه يمثّل نموذجًا يحتذى به للتحرك الفعّال في مواجهة كل أدوات الإحتلال وعزله، حتى ينال شعب فلسطين حريته، وتحقيق مصيره.