أشاد رئيس هيئة حشد للدفاع عن حقوق الفلسطينيين د. صلاح عبد العاطي، باللقاء الوطني الذي عقد صباح الأحد، بالشراكة بين الفصائل الفلسطينية.

وقال عبد العاطي في حديث لـ "الرسالة نت" إن إنجاح اجتماع الأمناء العامين في القاهرة نهاية الشهر الجاري، يكون بوقف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين، في وقت تعج سجون السلطة بالمعتقلين السياسيين والمقاومين.

وذكر عبد العاطي أن اللقاء الوطني، أوصل رسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني يريد خطة استراتيجية لمقاومة الاحتلال والحكومة المتطرفة، وأن تكون القيادة موحدة.

وشدد على وجوب تهيئة المناخ لإنجاح اجتماع الأمناء العامين عبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف حالة التفرد، "فهو السبيل الوحيد لمواجهة الاحتلال".

وعقد صباح الأحد، لقاء وطني نظمته القوى السياسية والفعاليات الشعبية بمناسبة انعقاد اجتماع الأمناء العامين في الـ30 من الشهر الجاري بالقاهرة.