التعليم تعلن عن منح دراسية في المغرب وتونس وموريتانيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية في عدد من الدول العربية والإسلامية.

وأوضحت الوزارة أن هذه المنح للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة للعام 2023/2024، في تونس والمغرب وموريتانيا.

ونوهت الوزارة إلى أن الطالب يستطيع التقدم للمنافسة على دولة واحدة فقط، فيما سيستطيع التقدم للمنافسة على الدول التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التونسية قد خصصت منح دراسية لسكان مدينة القدس وذلك زيادة على الحصة السنوية للشعب الفلسطيني.

كما تم تخصيص تسع منح دراسية للطلبة المقدسيين لدرجة البكالوريوس في تونس للتخصصات التالية:

علوم الاعلام والاتصال، العلوم الاعلامية، تبنيج وإنعاش، تصوير طبي، طب بشري. علماً انه يخضع لنفس شروط التقديم.

للاطلاع على تفاصيل المنح الدراسية وآلية تقديم الطلب: من هنا