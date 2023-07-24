9 قتلى في تحطم طائرة مدنية شرقي السودان.. بينهم عسكريين

أعلن الجيش السوداني، مصرع 9 أشخاص منهم 4 عسكريين ونجاة طفلة في تحطم طائرة نقل مدنية نتيجة لعطل فني أثناء إقلاعها من مطار بورتسودان شرقي البلاد.

وقال الجيش في بيان: "تحطمت مساء اليوم بمطار بورتسودان طائرة نقل مدنية من طراز أنتنوف نتيجة لعطل فني أثناء إقلاعها".

وأشار إلى أن "الحادث أدى إلى وفاة 9 أشخاص منهم 4 عسكريين ونجاة طفلة"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يذكر البيان هوية القتلى أو أعداد الركاب في الطائرة أو وجهتها.

وتقع مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر شرقي البلاد وتعد الميناء البحري الرئيسي للسودان، وظلت منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في نيسان/أبريل الماضي منطلقا لعمليات الإجلاء واستقبال المساعدات الإنسانية من الخارج.

يشار إلى أن حرب السودان دخلت الأحد يومها الـ100 من الاشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة حميدتي، والتي تسببت في سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل معظمهم مدنيون، بينما يقدر عدد النازحين بنحو 3.3 مليون نازح ولاجئ داخل وخارج السودان، وفق منظمات دولية.